Naturbaden in den Ausläufern der Vorderkaserklamm

Bei heißen Temperaturen ist Abkühlung das beste Gegenmittel. Ist kein See weit und breit, gibt es andere Möglichkeiten. Ein Abstecher ins Freibad geht immer, ein Ausflug in eine der Salzburger Klammen ebenso. Vor allem für Menschen, die das Schwimmen scheuen. Wer Klammbesuch und Planschen im Wasser kombinieren möchte, der ist in der Vorderkaserklamm in St. Martin bei Lofer richtig.