Illegales Botox-Studio in Kärnten ausgeforscht

Bereits seit dem Vorjahr soll eine gebürtige Ukrainerin, die in Kärnten ein Kosmetikstudio betreibt, verschiedene Schönheitsbehandlungen illegal angeboten haben. Die Ukrainerin soll dabei gemeinsam mit einem Landsmann, der in Kärnten als Arzt tätig ist, in erster Linie Faltenunterspritzungen mit dem Nervengift Botox und Radiesse (dabei handelt es sich um Partikel von Calcium-Hydroxylapatit, die in einer Gelphase gelöst sind und ebenfalls unterspritzt werden) an mehreren Kunden ohne Genehmigung durchgeführt haben. Laut Ermittlern seien die dadurch lukrierten Einnahmen zudem auch natürlich nicht versteuert worden.