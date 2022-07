Land pumpt wieder jede Menge Geld in Straßen

Umbau für das neue Industriegebiet

Ebenfalls tief in die Tasche greifen wird das Land für den geplanten Umbau der Senderstraße L 41. Für die bessere Anbindung des in Wolfurt und Lauterach neu entstehenden Industriegebiets an die Autobahn werden eine Reihe von Maßnahmen getroffen, so soll etwa ein neuer Kreisverkehr und eine neue Linksabbiegespur gebaut werden. Aber auch an Fußgänger und Radler wird gedacht - zumindest ein wenig: Für sie soll der extrem stark befahrene Engel-Kreisverkehr in Lustenau sicherer werden.