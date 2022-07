Formel 1 am Wochenende letztes Mal in Frankreich?

Nur wenige Stunden nach dem Grand Prix von Österreich hat am Red Bull Ring der Vorverkauf für das Rennen im kommenden Jahr (3. Juli) gestartet. Und der läuft erneut gigantisch. Ein echter Hype ist ausgebrochen. Und wie Erwin Storm, Gastronom in Volendam, dem Autor dieser Zeilen mitteilte, „kommt, sollte Spa tatsächlich aus dem Kalender fallen, ganz Holland in die Steiermark“.