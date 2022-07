Freigabe erteilt! „Hinti“-Debüt rückt doch näher

Die Chancen, dass es zumindest ein Kurzeinsatz wird, sind also groß! „In meinen Augen 50:50. Das entscheidet sich spontan. Denn ganz fit ist er nach wie vor noch nicht und die Verletzung ist nicht voll auskuriert“, sagt Papa Franz. Die „Krone“ weiß aber: Hinteregger trainiert bereits brav mit, ist bei so gut wie allen Spielformen dabei. Es sieht also wieder gut aus!