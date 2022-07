Schon wieder: Vom Juwel zum „Krater-Haus“

Vielen Freunden der Gründerzeitarchitektur und des Denkmalsschutzes blutet nach dem Abriss eines Gebäudes in der Kaiserstraße (Neubau) noch immer das Herz. Wie berichtet, wurde erst Anfang Juli das ehrwürdige Haus dem Erdboden gleichgemacht. Viel Zeit zum Erholen bleibt den Rettern der Architekturjuwele nicht. Denn auch in der Hohenbergstraße 18 in Meidling machen sich derzeit Bautrupps zu schaffen - zumindest klafft neuerdings ein großer Krater in der Fassade.