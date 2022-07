Alle Kärntner Hilfsorganisationen auf einen Blick

In Kärnten gibt es eine Vielzahl von sozialen Leistungen - sie reichen von der Insolvenzberatung bis zur psychischen Hilfe. So viel verschiedene, dass man leicht den Überblick verliert und obwohl es Hilfe für einen gebe, die Richtige einfach nicht findet. Hier kommt „wohin“ ins Spiel. „wohin“ - das steht für welche Organisation hilft in meiner Nähe - ist eine ausführliche Datenbank, in der fast jedes soziale Hilfsangebot in Kärnten enthalten ist. Man findet dadurch kärntenweit Hilfsorganisationen, die für einen individuell relevant sein könnten.