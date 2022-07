Steirer sparen: Strom-Verbrauch sinkt deutlich

Versteckte Kosten aufspüren

Dabei sind in der Abrechnung von 2021 weder Teuerungen noch die steigende Inflation eingerechnet. Wieso dennoch so viel nachgezahlt werden muss? Lechner: „Vielfach wurden die Preise von den Vermietern zu niedrig angesetzt.“ Momentan seien etwa zwei Euro pro Quadratmeter realistisch. Nicht auszuschließen ist, dass Wohnungen dadurch bewusst attraktiver auf Neumieter wirken sollen. „Manchmal versuchen Vermieter auch mehr abzurechnen, etwa unter ,Sonstiges‘.“ Um solche Tricks aufzuspüren, muss die Abrechnung aber genau studiert werden, „gerne auch mit uns“, so der Experte.