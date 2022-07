An den Kassen raschelt und klimpert es wieder

Auffallend: So ganz ohne Bares geht’s nicht! Bei der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich stiegen heuer zwischen Jänner und Juni die Geld-Behebungen an den Selbstbedienungsautomaten „leicht“ an. Bei der Hypo Oberösterreich gibt’s in dem Bereich im ersten Halbjahr 2022 sogar ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021. Auch in den Filialen wird wieder mehr Geld abgehoben.