Gelingt großer Wurf? „Dann tanzen wir auf Tischen“

Mit riesigem Selbstbewusstsein und großem Optimismus geht Lukas Weißhaidinger diesen Dienstag um 18.33 Uhr (03.33 Uhr MESZ am Mittwoch) in das Diskuswurf-Finale bei der WM in Eugene. Österreichs Olympia-Dritter weiß um seine Stärke. Er hat sich in der Weltspitze etabliert. Dennoch wird es natürlich ein heißer Fight um eine Medaille. Luki spricht von seinem härtesten Wettkampf der Karriere. Trainer Gregor Högler weiß, dass es „sehr eng“ wird und orakelte für den Fall des ganz großen Wurfes: „Dann tanzen wir auf den Tischen…“