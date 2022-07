ÖSV-Adlerin schwärmt vom neuen Hirscher-Dreamteam

Die Nachricht, dass Marcel Hirscher und Red Bull jetzt offiziell gemeinsame Sache machen, überraschte nach den Entwicklungen der vergangenen Monate nur mehr bedingt, dennoch sorgte sie letzte Woche für Aufregung im alpinen Skizirkus. Aber: Nicht nur bei den Alpinen haben die Entwicklungen am Firmensitz der „Van Deer-Red Bull Sports Equipment GmbH“ in Stuhlfelden, einiges in Bewegung gebracht - auch im Skisprunglager! Eine ÖSV-Adlerinnen, die nun ebenfalls zum „Team Hirscher“ gehört, ist jedenfalls begeistert.