„Hirscher denkt in Formel-1-Dimensionen“

„Marcel Hirscher und das Team Van Deer denken in Formel-1-Dimension.“ Das sagt „Krone“-Reporter Alex Hofstetter, der gemeinsam mit Peter Weihs die Story übers Hirscher „Flirt“ mit Henrik Kristoffersen verfasst hat. Hintergrund: Ski-Teams, also auch jenes von Hirscher, würden künftig wohl weniger in Länder- und Nationen-Grenzen denken, sondern eben viel mehr Team-bezogen - so wie in der Formel 1.