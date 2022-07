Ricciardo vor F1-Aus? Deal sorgt für Spekulationen

Noch sind es lediglich Spekulationen, doch die Formel-1-Karriere von Daniel Ricciardo hängt offenbar an einem seidenen Faden. Der Australier kommt in der laufenden Saison nicht in Fahrt, zudem hat sein Team zuletzt die Verpflichtung von Alex Palou bekannt gegeben. Die Gerüchteküche brodelt.