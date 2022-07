Herzmuskelentzündung? „Hatte nichts gemerkt“

Weil zudem LASK-Überläufer Marko Raguz nicht fit ist und Haris Tabakovic noch eine kleine Zerrung auskuriert, gingen die Veilchen ohne drei Akteure ihres offensiven Herzstücks in die Saison. In der ersten Cuprunde bei Viertligist Wels noch kein Problem, Manfred Fischer und Aleks Jukic sprangen mit Vierer- und Triplepacks in die Bresche. „Wenngleich gut fürs Selbstvertrauen, musst du in Österreich die erste Runde einfach überstehen“, betont Djuricin.