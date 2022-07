Leichen entdeckt, aber keine toxischen Substanzen

Nach dem Absturz einer Antonow An-12 nahe der nordostgriechischen Stadt Kavala hat am Sonntag die Untersuchung der Überreste des Flugzeugs und seiner explosiven Fracht begonnen. Mittlerweile wurden auch zwei Leichen gefunden, ein Körper konnte sogar weitgehend unversehrt geborgen werden, was angesichts der Absturzstelle und des Trümmerfeldes an ein Wunder grenze, sagte ein Feuerwehrsprecher. Hinsichtlich der mutmaßlich giftigen Dämpfe konnte zudem Entwarnung gebeben werden.