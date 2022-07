Frachtflugzeug abgestürzt: 8 Tote in Griechenland

Einsatzkräfte konnten wegen Explosionen zunächst nicht zu Unglücksort

In der Umgebung sahen und filmten etliche Anwohner den Absturz des Flugzeugs, das bereits in der Luft brannte und deshalb am Nachthimmel deutlich auszumachen war. Es wurde von geladener Munition berichtet, zumal nach dem Absturz zahlreiche Explosionen zu hören waren. Wegen anhaltender Detonationen konnte sich die Feuerwehr der Absturzstelle zunächst nicht nähern.