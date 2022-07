Erlagschein-Zahlung von 10 € kostete 12 € Gebühr

Wer bei einer Bank einen Erlagschein einzahlen will, muss oftmals mit einer Bearbeitungsgebühr rechnen. In manchen Fällen kann diese aber so hoch sein, dass sie sogar den einzuzahlenden Betrag übersteigt. So geschehen ist dies in einer Post- und Bank99-Filiale in Mattersburg. Die Tochter von Monika Neugebauer war wegen eines Fehlers einer Bank mit einer Zahlung in Verzug geraten und hatte deswegen ein Mahnschreiben erhalten.