Sportboot kollidierte auf Donau mit Fahrgastschiff

In Schlepptau genommen

Das havarierte Sportboot wurde kurz darauf aber von Polizisten unbeleuchtet und manövrierunfähig, auf Höhe zur Einfahrt des Linzer Winterhafens treibend, gesichtet. Die Feuerwehr nahm es in Schlepptau und brachte es zur Anlegestelle in den Winterhafen. Dort wurden die drei verletzten Passagiere - eine 48-jährige Frau aus Gmunden und zwei Linzer (41 und 54) von der Rettung erstversorgt.