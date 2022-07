Vier Brände in einer Nacht: Zwei sind rätselhaft

Schon zuvor war in Pasching Feueralarm ausgelöst worden. In einem schon lange unbewohnten Bauernsacherl loderten Flammen. Vermutlich hatte hier jemand gezündelt. Weil drei Feuerwehren rasch vor Ort waren, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Ebenfalls ein leer stehendes Bauernhaus samt Anbau ging in St. Aegidi im Bezirk Schärding in Flammen auf. Es wurde vollständig zerstört, brach zusammen.