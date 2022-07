Lewis Hamilton schon zweimal an Corona erkrankt

„Niemand trägt eine Maske, also trage ich eine Maske. Ich dränge, die Leute dazu, das zu tun, was sie wollen, aber am Ende des Tages ist es ihre Gesundheit“, meinte Hamilton am Rande des Spielberg-Rennens. „Ich möchte einfach gesund nach Hause kommen. Ich möchte aufstehen und trainieren können und die Dinge machen, die ich tun möchte.“