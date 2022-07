Das Aus am Attersee kam in der Hoffnungsrunde

Die finale K. o.-Phase bei der legendären „Beach Battle“ am Attersee (OÖ) startet am Samstag ohne Vorarlberger Beteiligung. Sowohl für Ländle-Girls Sarah Hinteregger und Ariola Qehaja, als auch Jakob Reiter und seinen Salzburger Partner Laurenc Grössig kam nämlich bereits am Freitag in der Hoffnungsrunde das vorzeitige Aus.