Vienna Frost Cruise: Heavy Metal auf der Donau

Die Sommersonne knallt uns dieser Tage erbarmungslos entgegen, doch schon bald kann man sich in Wiener Gewässern mit frostigen Riffs abkühlen. Am 3. September startet die allererste Heavy-Metal-Donau-Schifffahrt und verwandelt die MS Stadt Wien zur lautesten Party-Location der Stadt. Bei der „First Vienna Frost Cruise“ steht alles im Zeichen von Rot-Weiß-Rot und gleich vier einheimische Bands werden für Stimmung sorgen. Die Wiener Black’n’Roll-Band Ewig Frost feiert die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Ain’t No Saint“ und verstärkt sich mit den befreundeten Metalbands Roadwolf, Venator und Infected Rats. „Die Idee dafür existiert schon länger“, so Organisator Nino Del Carlo, „bisher hat es nur nicht ins Konzept gepasst. Jetzt starten wir aber endlich voll durch.“