So steht es um Frauen-Teams der Bundesligisten

Auch Klagenfurt will aufsteigen

Auch Austria Klagenfurt hat im ersten Jahr den Aufstieg in Liga zwei nicht geschafft. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, mittelfristig ist es auf jeden Fall das Ziel, eine gute Rolle in der Bundesliga spielen zu können“, hieß es vom Klub. Sturm, der drittplatzierten Austria und dem Sechsten Altach ist das schon gelungen. Die Grazer wollen nach dem im Finale verpassten Cup-Sieg und fünf Punkten Rückstand auf St. Pölten kommende Saison „wieder einen Schritt näher“ an den Serienmeister herankommen und „Österreich international würdig vertreten“, wie Sturms Sportlicher Leiter Mario Karner sagte.