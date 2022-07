Waffenfunde bei Razzia an serbischer Grenze

Anfang Juli kam es an der serbisch-ungarischen Grenze bei Subotica zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Migranten. Dabei wurden ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt. Seither herrscht in dem Gebiet erhöhte Alarmbereitschaft. Am Donnerstag wurden im Zuge einer Razzia 85 Migranten verhaftet. Zudem stellte die Polizei zahlreiche Waffen und Munition sicher.