Klose scherzt: „Da wurde ich oft angeschossen“

In Dornbirn fühlt er sich wohl, wird kaum angesprochen: „Zu den Zeiten, zu denen ich weggehe und zurückkomme, sind nicht mehr viele Leute auf der Straße“, so Klose, der guten Erinnerungen an Österreich hat, in vier Länderspielen sechsmal traf: „Da wurde ich aber auch oft angeschossen“, lächelt der Stürmer. Der in der Liga am liebsten nichts mit dem Abstieg zu tun hätte - „aber Fußball ist ein schweres Geschäft“. Richtig leicht ist nicht einmal mehr ein Pflichtsieg bei einem Drittligisten.