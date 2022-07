„Unsere Städte sind für ein anderes Klima gebaut“

Was kann der einzelne Bürger machen, um sich selbst vor der Hitze zu schützen?

Für sich selbst sind es die Klassiker. Nicht tagsüber lüften, wenn es am heißesten ist, sondern am Morgen. Wer nicht querlüften kann, sollte einen Ventilator ins Fenster stellen, der in die Wohnung bläst und so kühlt. Ich sollte dann nicht zwischen 15 und 18 Uhr draußen sein, weil da ist es am wärmsten. Das liegt daran, dass um diese Zeit alle Hauswände erwärmt sind und so viel Wärme ausstrahlen. Deshalb ist es in den Städten auch in der Nacht deutlich wärmer als am Land, weil eine Stadt sehr langsam abkühlt. Der Grund ist, dass Gebäude eben die Wärme speichern und dann auch in der Nacht ausstrahlen.