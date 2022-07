Döbling: Geburt im parkenden Krankenwagen

Ende Juni erblickte die kleine Aisha Jallow das Licht der Welt - und das im geparkten Krankenwagen direkt vor der Bezirksvorstehung Döbling in Wien. Als die Fruchtblase von Frau Jallow unerwarteterweise in der Bezirksvorstehung platzte, war klar, was zu tun war. Die Rettungskräfte wurden umgehend gerufen, um die schwangere Frau ins Krankenhaus zu bringen. Doch bis dorthin kamen sie nicht.