Umfrage: Inflation wird weltweit hoch bleiben

Der Europäischen Zentralbank (EZB) wird vor allem in Deutschland immer wieder vorgeworfen, die Inflation lange unterschätzt zu haben und zu zögerlich zu agieren. Laut IWF ist bei der Zinswende eine klare Kommunikation an die Finanzmärkte entscheidend. Schwellenländer stünden vor allem unter Druck, weil hier - wegen steigender Zinsen etwa in den USA - im Juni bereits den vierten Monat in Folge Kapital abgezogen worden sei. Das habe es so seit sieben Jahren nicht mehr gegeben.