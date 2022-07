Ronaldo hat ein 250-Millionen-€-Angebot vorliegen

Immer wieder wurde in jüngerer Vergangenheit kolportiert, dass er Manchester verlassen will. Ein Hauptgrund: Cristiano will in der Champions League spielen, so wie er‘s die letzten 19 Jahre immer getan hat. United kann ihm das in der kommenden Saison nicht bieten. Allerdings: Mit Angeboten von europäischen Top-Klubs scheint er auch nicht erschlagen zu werden. Vordergründig dürfte das mit zwei Facetten zu tun haben. Geld - Ronaldo gilt mit 30 Mille pro Jahr als Top-Verdiener in der Premier League - und Alter, er ist inzwischen 37, immer noch topfit, aber halt kein Nachwuchstalent mehr.