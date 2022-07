Medwedew, Tsitsipas und Zverev kommen nach Wien

„Sascha macht gute Fortschritte“

Titelverteidiger Zverev arbeitet nach seiner bei den French Open in Paris erlittenen Knöchelverletzung intensiv an seinem Comeback. Straka ist zuversichtlich, dass Zverev in Wien starten kann. „Sascha macht in seiner Reha gute Fortschritte.“ Zverev setzte sich 2021 im Endspiel gegen Tiafoe durch, der das Publikum mit seinem spektakulären Tennis und jeder Menge Showeinlagen prächtig unterhielt.