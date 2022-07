Hiebe statt Dankbarkeit: Mann brutal verprügelt

Der junge Mann war gegen 1.20 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er plötzlich in der Hohenemser Hermann-Prey-Straße von zwei Männern angesprochen und um ein Feuerzeug gebeten wurde. Als er ihnen dieses aushändigte, schlug ihm eine höchst unpassende Form der Dankbarkeit entgegen, nämlich fliegende Fäuste. Die beiden Brutalos prügelten wie wild auf ihr Opfer ein und fügten diesem schmerzhafte Verletzungen im Gesicht und am Bein zu, anschließend traten sie die Flucht an. Da eine sofort eingeleitete Fahndung ohne Erfolg blieb, bietet die Polizei Hohenems nun etwaige Zeugen der Attacke um Mithilfe. Der eine Täter hatte einen Vollbart und trug eine schwarze Jogginghose sowie ein schwarzes T-Shirt, der andere war ebenfalls mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem weißen T-Shirt bekleidet.