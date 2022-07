Mode als Ausdruck der Persönlichkeit

Glamouröser Festspielgast

Für die Festspielzeit hat sich die Modeliebhaberin aus Dornbirn bereits eingekleidet. Zur Premiere von „Madame Butterfly“ wählt Susanne Schindler-Paterno einen luftig-leichten Look: Ein bodenlanges Kleid mit Stehkragen, Spitze und Taillenbetonung in einem leuchtenden Petrol. So verwandelt sich die toughe Unternehmerin zum glamourösen Festspielgast.