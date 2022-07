Wieder eine Typisierungsaktion für Leukämiekranke

Typisierung am 23. Juli in Bad Tatzmannsdorf

In Bad Tatzmannsdorf hofft derweil der ehemalige Gemeinderat und Hoteldirektor im Reduce Gesundheitsresort auf seinen „genetischen Zwilling“. Er bekam 2019 die Diagnose Leukämie. Vor kurzem nun der nächste Schock für ihn: Die Form seiner Krankheit hat sich von chronisch zu akut geändert. Derzeit ist Nika in stationärer Therapie im Krankenhaus. Er braucht jetzt unbedingt passende Stammzellen, um den Krebs besiegen zu können. Denn Franz Nika, der auch lange Jahre in der Vila Vita in Pamhagen gearbeitet hat, hat ein Ziel: