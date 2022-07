Baustart für neue Sport- und Fun-Halle

In der Venediger Au am belebten Praterstern erfolgte Montagfrüh der Spatenstich für Wiens neue Sport-und Fun Halle. Der Neubau ist nötig, da die bestehende Anlage in der Engerthstraße beim Happel-Stadion dem neuen Fernbus-Terminal weichen muss. Im Herbst 2023 soll die moderne Freizeitsporthalle in Betrieb gehen.