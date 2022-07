Sprengattacken auf mehrere Müllcontainer

Erst gegen 7.30 Uhr wurde die Sachbeschädigung in der Feldkirchner Straße bemerkt. Laut Polizei dürfte es aber schon zwischen 4 und 5 Uhr in der Früh geknallt haben. „Ein Altglascontainer am Straßenrand wurde von unbekannten Tätern in die Luft gejagt“, heißt es seitens der Ermittler. Kurze Zeit später wurden auch mehrere Restmülltonnen in der Villacher Straße gesprengt.