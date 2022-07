Biologisch artgerechte Leckerbissen für Hunde

Für Menschen, die keinen Hund haben, ist es schwer nachvollziehbar, pro Monat an die 100 Euro für Futter auszugeben – noch dazu in Zeiten wie diesen, wo am Ende des Geldes noch viel Monat übrigbleibt. Jene aber, die Hundenarren sind, sparen lieber bei sich selbst, damit es dem Viecherl nur ja an nichts fehlt. Wie Sabrina Torda, die sagt: „Ein Hund ist ein Familienmitglied. Man will nur das Beste.“