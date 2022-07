Wanda: Auf ein Bussi in den Jurassic Park

Das Wetter: naja. Die Töne-Trefferquote von Marco Wanda: solala. Die Stimmung: grandios! Zwei Jahre mussten die Fans „Dank“ Corona auf den Auftritt von Wanda im Rahmen des „Ahoi Pop“ an der Linzer Donaulände warten - umso leidenschaftlicher waren sie am Samstagabend bei der Sache. Und Wanda kokettierten nicht lange herum, sondern gaben der Menge, was sie wollte: Die größten Hits wie „Bussi Baby“, „Bologna“, „Columbo“ oder „1, 2, 3, 4“ brachten die Donau zum Beben und die Zuschauer zum Springen.