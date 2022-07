Karate-Ass Bettina Plank: „Sah so viel Armut!“

Im Glauben, die Quali für die World Games verpasst zu haben, war die 30-Jährige, die an der FH Linz Soziale Arbeit studierte, vor zwei Wochen zu einem Hilfsprojekt nach Afrika aufgebrochen - als Botschafterin der Organisation „SEI SO FREI“, die sich eine gerechtere, lebenswertere Welt für alle Menschen durch nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ländern der südlichen Kontinente zum Ziel gesetzt hat. Quasi gerade in Musoma angekommen, erfuhr die Karate-do-Wels-Kämpferin mit der sozialen Ader, dass sie im Quali-Ranking nachgerückt ist, doch in den USA starten hätte können. „Es war unmöglich, rechtzeitig Flüge zu bekommen. Bettina ist auch nicht in Wettkampfform, wir entschieden, nicht teilzunehmen“, so Trainer Juan Luis Benitez Cardenes.