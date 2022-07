„Das Glück rennt dem größten Rindvieh zu“

Der Rhein fließt noch immer nicht aufwärts„, scherzt mein 82-jähriger Interviewgast, als wir in Mäder am Rheindamm entlang wandern. “Und hier, im Koblacher Kanal, haben wir schwimmen gelernt. So viel Wasser führte er damals noch. „Das ganze Rheinvorland war ein einziger Auwald, weshalb man nicht gesagt hat, man geht an den Rhein, sondern i d’Studa. In Lustenau bezeichnet man heute noch, zumindest die Älteren, ein leichtsinniges Frauenzimmer als Studa-Latsch.“ Adolf Vallaster, der bekannte Mundartdichter, erzählt, ohne dass man lange Anläufe braucht. Keine Floskeln. Kein höfliches Lauern. Er spricht einen so schönen und sauberen Mäderer Dialekt, wie man ihn vermutlich nirgendwo mehr hören kann. Wie selbstverständlich ist er sofort per Du, obwohl wir einander nicht persönlich kennen. Dieses Du hat nichts Eilfertiges oder gar Anbiederndes. Hinter dem Du steht eine innere Haltung, die sagt: egal wer oder was wir sind, wir sind nur Brüder und Schwestern. Vallaster gibt mir das Gefühl, als haben wir uns kurz aus den Augen verloren, um jetzt auf dem Rheindamm den Weg eine halbe Stunde lang weiter zu gehen, den wir alle gehen müssen. In der Sekunde schafft er eine Nähe, für die Andere Jahre brauchen. Weil er ganz sich selbst ist.