Schauspieler & Sportler: Spielberg wird Hollywood

Aksel Lund Svindal, Henrik Kristoffersen, Timon Haugan und Anna Gasser mit Partner Clemens Millauer aus dem Ski-Zirkus, die Fußballer Nicolas Seiwald, Maximilian Wöber und Matthias Jaissle, Pianist Rudolf Buchbinder, Opernsänger Daniel Serafin oder Schauspieler Gregor Bloéb - der Formel-1-GP in Spielberg zieht heuer besonders viele Prominente aus Österreich an. Doch nicht nur das. Mit Kristen Bell und Dax Shepard haben sich auch zwei schillernde Schauspieler aus Hollywood angesagt. Vor 18 Jahren gelang Bell der Durchbruch mit einer Hauptrolle in David Mamets Film „Spartan“ an der Seite von Val Kilmer, 2004 startete mit ihr die Fernsehserie „Veronica Mars“. Seit 2013 ist die 41-Jährige mit Schauspiel-Kollege Dax Shepard verheiratet. Die beiden verbinden nicht nur zwei Kinder - auch die Liebe zum Motorsport eint.Für sie als Gäste von Red Bull Racing gibt’s heute eine Tour durch die Boxengasse. Inklusive Treffen mit den Fahrern.