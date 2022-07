Platz 4 futsch! Sergio Perez kassiert späte Strafe

Es wird in Österreich kein Pardon in Sachen Streckengrenzen geben, warnte Formel-1-Rennleiter Niels Wittich - und er machte seine Drohung wahr. Red-Bull-Pilot Perez, der es ohne die irregulär zustande gekommene Rundenzeit nicht in Q3 geschafft hätte, wurden alle Zeiten in Q3 gestrichen sowie die betroffene Zeit am Ende von Q2. Heißt: Dem Mexikaner bleibt nur die 13. schnellste Zeit.