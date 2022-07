Sechs Verletzte bei zwei schweren Verkehrsunfällen

Vom Fasten geschwächt

Am Freitag um 14.40 Uhr fuhr ein 39-jähriger Syrer aus Deutschland in Braunau auf der L501 mit seinem Pkw auf der L501. Auf dem Beifahrersitz saß sein 11-jähriger Sohn. Zur selben Zeit fuhr ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Pkw von Braunau kommend in Richtung Hochburg. Auf dem Beifahrersitz saß ein 30-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. Auf Höhe StrKm 6,4 wollte der 39-Jährige, welcher laut eigenen Aussagen aufgrund von einem Fastentag geschwächt war, einen Pkw überholen, wobei er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn krachte. Der 34-Jährige rammte mit seinem Pkw den mittlerweile quer auf der Gegenfahrbahn stehenden Pkw des 39-Jährigen frontal.