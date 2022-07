Notfall bei Canyoning-Tour: Urlauberin geborgen

Gemeinsam mit ihrem Gatten und ihrer Tochter nahm die Urlauberin aus Bielefeld am Freitag gegen 10 Uhr an der geführten Canyoning-Tour in der Vorderberger Klamm in St. Stefan im Gailtal teil. Beim Einstieg erlitt die 53-Jährige plötzlich einen internistischen Notfall, wodurch sie nicht mehr fähig war, selbstständig aus der Klamm zu gehen. Da es auch den beiden Canyoning-Guides nicht möglich war, die geschwächte Frau zu mobilisieren, setzten sie einen Notruf ab.