Trainingslager: Als Erster fliegt Europa-König ein

Tolle Testspiele

Auch wenn Klub-Boss Willi Willegger die Rosso-Neri, die Schwarz-Roten, als völlig unkompliziert beschreibt: „Wir hatten angeboten, den Trainingsplatz mit Transparenten zu verhängen, aber das wollten die Italiener gar nicht!“ Wie übrigens auch alle Frankfurt-Trainingseinheiten in Oberösterreich öffentlich sind. Unterschied nur: Die Milan-Verantwortlichen äußerten bei ihrer Inspektion doch noch einen Wunsch: Vier, fünf Espresso- und Cappuccino-Maschinen für die Kabine! Vielleicht ja, damit Ibrahimovic & Co. beim Test am 27. Juli in Klagenfurt gegen den WAC hellwach sind. Was Liverpool am 27. Juli gegen Salzburg auch ohne Koffein sein will.