„Skull and Bones“ sticht im November in See

„Skull and Bones“ wurde von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt und lädt Spielende dazu ein, „ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und vom Außenstehenden zum Anführenden der Piraten aufzusteigen“, wie der Publisher mitteilte. Dafür müsse das eigene Ansehen in einer gefährlichen Welt durch spannende Seeschlachten und lukrative Expeditionen ausgebaut werden.