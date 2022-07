Auch das Mittagessen im Kindergarten wird teurer

Nach anderen Anbietern in der Region werde bereits tatkräftig gesucht, so Edith Bürgler-Scheubmayr, Vizerektorin der Caritas: „Das Interesse ist groß, dass das Essen in unseren Einrichtungen leistbar und die Qualität bestehen bleibt. Die Preise machen die Anbieter. Es ist aber auch verständlich, dass diese nicht auf den Kosten sitzen bleiben wollen.“ Wem es zu teuer wird, der könne den Kindern notfalls „mehr Jause mitgeben“.