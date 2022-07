Lebe deine Stromunabhängigkeit!

Weg in eine emissionsfreie Zukunft beschleunigen

Der Klimawandel ist bereits da. An vielen Orten der Erde herrscht Alarmbereitschaft, denn es ist absehbar, dass das Klimasystem kurz davor ist zu kippen - die Folgen daraus sind massiv. Bei HalloSonne ist man sich der Herausforderung des Klimawandels bewusst und weiß, dass es JETZT eine spürbare Veränderung braucht, um die Klimakrise aufzuhalten. Das Unternehmen sieht sich als wichtigen Treiber des Energieumbruchs und möchte mit Photovoltaik auf allen Dächern den Weg in eine emissionsfreie Zukunft beschleunigen.