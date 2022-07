Tennis-Dame Bouchard: Strand statt heiliger Rasen

„Das macht keinen Sinn“

Für Turniere erhielt sie eine begrenzte Anzahl an Wildcards. Auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, wo wegen der Sperre russischer und belarusischer Profis keine Punkte vergeben werden, verzichtete sie jedoch. „So sehr ich Wimbledon auch liebe und es mich traurig macht, es auszulassen - eine Wildcard für ein Turnier ohne Weltranglistenpunkte zu benutzen, macht keinen Sinn. Ich muss weise wählen und meine Wildcards für Turniere benutzen, die mich dort hin zurückbringen, wo ich sein will“, so Bouchard.