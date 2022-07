Ein meckernder Kaiser und zwei chaotische Väter

Wenn ich durchblättere, entdecke ich viele Illustrationen an. Wie lange haben Sie am Buch gearbeitet?

Am Text habe ich mit Pausen sechs Jahre gefeilt und ein Jahr an den Illustrationen, insgesamt gibt es 102 Bilder im Buch. Es war das längste Buchprojekt bisher. Jetzt mache ich Pause. Momentan reise ich gerade kreuz und quer durch Österreich und halte Lesungen.