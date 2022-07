Verwechselte Leichname: Staatsanwaltschaft prüft

Ähnliche Fälle in Kärnten und der Steiermark

Ähnlich bizarre Verwechslungen wie im Stubaital seien laut Innungsmeister Floßmann in Tirol nicht bekannt. In Kärnten und der Steiermark sind solche Vorfälle jedoch dokumentiert. Deshalb wurden in der Steiermark nach einer ähnlichen Verwechslung im Jahr 2017 zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. „Darüber wird man auch bei uns so schnell wie möglich reden“, kündigt der Innungsmeister an.